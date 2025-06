Ludwigshafen – Taschendiebstahl – Geldbeutel entwendet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Montag (16.06.2025), gegen 12 Uhr, sprach ein Unbekannter am Goerdelerplatz (nahe Goethestraße) eine Seniorin an und bat sie, ihm Geld zu wechseln. Als die Frau daraufhin ihre Umhängetasche öffnete und darin den Geldbeutel öffnete, schubste der Unbekannte sie leicht, griff ihren Geldbeutel und lief davon. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Haben Sie zur Tatzeit eine verdächtige Person am Goerdelerplatz beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Bei dem sogenannten “Wechseltrick” nutzen Täter bewusst die Gutmütigkeit potentieller Opfer aus. Während diese einen bestimmten Geldbetrag wechseln, stehlen die Täter Bargeldbeträge oder Wertgegenstände ihrer Opfer und flüchten im Anschluss mit ihrer Beute. Seien Sie daher misstrauisch, wenn Fremde Sie unter einem solchen Vorwand ansprechen und haben Sie Ihre Geldbörse und Ihre Wertsachen stets im Blick.

Polizeipräsidium Rheinpfalz