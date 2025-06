Ludwigshafen – Gänsefamilie mit Pfeilen beschossen und verletzt – PETA bietet 500 Euro Belohnung für Hinweise

Ludwigshafen am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – Tierquäler gesucht: Einem Medienbericht zufolge haben Unbekannte am Freitagnachmittag in Ludwigshafen mit Blasrohrpfeilen auf eine Gänsefamilie geschossen. Die Tat ereignete sich zwischen 14:00 und 14:30 Uhr in der Großwiesenstraße in Mundenheim. Dabei wurden die Gänsemutter und eines ihrer Kinder getroffen und verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr fingen das verletzte Küken ein; die Mutter entkam beim Rettungsversuch. Das Küken wurde zu einer Tierärztin gebracht und wird nun in einem Tierheim versorgt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0621 963-24150 um Hinweise.

PETA setzt Belohnung aus

Um den Fall aufzuklären, setzt PETA eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die die tatverantwortliche Person überführen. Menschen, die etwas beobachtet oder anderweitige Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711-8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym.

„Wer auch immer die Gänsefamilie angeschossen hat, muss schnellstmöglich gefunden werden, bevor noch weitere Tiere oder Menschen zu Schaden kommen”, so Lisa Redegeld, Fachreferentin für Whistleblower-Fälle bei PETA. „Fast täglich verzeichnen wir Fälle, bei denen Tiere mit Luftdruckwaffen, Schrot oder Armbrustpfeilen beschossen, mit ätzenden Flüssigkeiten übergossen, getreten oder anderweitig misshandelt werden. PETA fordert harte Strafen für Tierquäler, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Wer wehrlose Tiere quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück.”

Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes, und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Zusammenhang zwischen Gewalttaten an Menschen und Tieren

Fachleute aus der Psychologie und Justiz sind sich mittlerweile einig, dass Vergehen an Tieren vermehrt Aufmerksamkeit verlangen. Aggressionsforscher Christoph Paulus von der Universität des Saarlandes sagt dazu: „Geschätzte 80 bis 90 Prozent aller extremen Gewalttäter haben vorher bereits Tiere gequält.” [1] Über den Zusammenhang von Tierquälerei und Gewalttaten klärt PETA in der Broschüre „Menschen, die Tiere quälen, belassen es selten dabei” auf, die als Informationsquelle für Staatsanwaltschaften, die Richterschaft und Polizei sowie Angestellte im sozialen Bereich dient.

PETA setzt regelmäßig Belohnungen in Fällen von misshandelten oder ausgesetzten Tieren aus, um bei der Ermittlung der Tatverantwortlichen zu helfen.

