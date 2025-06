Ludwigshafen – Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Morgen des 16.06.2025 kam es auf der Maudacher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 42-jährigen Autofahrerin und einem 62-jährigen Pedelecfahrer. Beide befuhren die Maudacher Straße aus Richtung Meckenheimer Straße kommend in Richtung Gartenstadt, als die Autofahrerin nach rechts auf einen Parkplatz abbog. Hierbei missachtete sie den Vorrang des auf dem Radweg fahrenden 62-Jährigen. Durch den darauffolgenden Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer auf den Kopf, verletzte sich, wohl da er einen Helm trug, jedoch nur leicht. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde der Radfahrer in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz