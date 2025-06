Ludwigshafen – CDU-Bruchfest in Maudach am 21./22. Juni

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am kommenden Samstag und Sonntag findet das traditionelle Bruchfest der CDU-Maudach statt. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und den direkten Kontakt zu Ihnen, so der CDU-Ortsvorsitzende Andreas Olbert.

Am Samstag beginnt das Bruchfest um 14 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr.

Ab 11 Uhr am Sonntag den 22.06.25 lädt Klaus Blettner zum politischen Austausch bei Weißwurst und Brezeln in der Bruchfesthalle in Maudach ein. „Ich freue mich dass wir den Bürgerinnen und Bürger eine Gelegenheit bieten können mit unserem OB Kandidaten Klaus Blettner in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen“, so Andreas Olbert abschließend Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt!

Quelle: CDU Maudach