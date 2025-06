Ludwigshafen – Betrug durch angeblichen Bankmitarbeiter – 2600 Euro Schaden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am vergangenen Samstag (14.06.2025) wurde ein 34-jähriger Ludwigshafener von einem angeblichen Mitarbeiter seiner Hausbank angerufen. Der Unbekannte gab vor, dass eine Lotto-Gesellschaft versucht hätte, Geld von seinem Konto abzubuchen. Dies könne in Zukunft nur durch eine sogenannte “Scheinüberweisung” verhindert werden. Da sich die Erklärungen für den 34-Jährigen plausibel anhörten und auf dem Display die der Zentrale seiner Hausbank angezeigt wurde, überwies er knapp 2.600 Euro. Als er zwei Tage später bei seiner Bank anrief, wurde er über den Betrug aufgeklärt.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

– Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie den Hörer auf!

– Geben Sie am Telefon nie persönliche Daten preis – Ihre Bank

erfragt niemals Ihre Zugangsdaten, wie z.B. die PIN-Nummer am

Telefon.

– Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Rufen Sie Ihre Bank unter

der Ihnen bekannten Telefonnummer an und geben Sie diese selbst

über die Tasten ein.

– Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ .

– Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz