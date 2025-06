Landau – Wichtiger Zuchterfolg: Vier Mähnenschwein-Frischlinge im Landauer Zoo – Die Freude mischt sich mit der großen Sorge um die gefährdete Tierart

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zoo Landau in der Pfalz gibt es nach etwas längerer Pause erneut Nachwuchs

bei den Visayas-Mähnenschweinen. Die Geburt war erwartet worden, doch da die

Zeit rund um die Geburt besonders sensibel ist, verriet am 30. Mai zunächst nur

das zurückgezogene Verhalten der Mutter und leises Quieken die Anwesenheit

von Ferkeln. Selbst das Tierpflegeteam hielt sich sehr zurück und wagte erst nach

einigen Tagen einen näheren Blick in die Wurfbox: Sehr groß ist die Freude über

gleich vierfachen Nachwuchs. Bei einem tierärztlichen Gesundheitscheck am 16.

Juni erhielten die Schweinchen nun auch einen Mikrochip zur individuellen

Identifizierung, und das Geschlecht wurde bestimmt. Das Ergebnis: ein männlicher

Frischling und drei weibliche Frischlinge.

Dem aktuellen Mähnenschwein-Nachwuchs kommt ganz besondere Bedeutung

zu. Das Visayas-Mähnenschwein ist laut Roter Liste der Weltnaturschutzunion

(IUCN) in der höchsten Gefährdungskategorie „Vom Aussterben bedroht“

gelistet. Der Populationstrend der Art im inzwischen sehr kleinen verbliebenen

Lebensraum auf den westlichen Visayas-Inseln der Philippinen ist abnehmend. Sie

wurde im größten Teil ihres Verbreitungsgebiets ausgerottet und ist heute sicher

nur noch auf den Inseln Negros und Panay in fragmentierten Populationen zu

finden. Bejagung und Verlust des natürlichen Habitats waren bisher die

wesentlichen Ursachen für den Rückgang der Art.



Die kleinen verstreut lebenden Restpopulationen sind allerdings nun noch

besonders anfällig für weitere, durch Menschen verursachte Gefährdungen, die

sehr schnell zu einem weiteren dramatischen Rückgang oder möglicherweise zur

Ausrottung dieser Art führen können. Die Einschleppung des auch für diese

Wildschweinart zu 100 Prozent tödlichen Afrikanischen Schweinepestvirus (ASP)

nach Südostasien führte bereits nachweislich zur schnellen Auslöschung ganzer

Populationen in der Natur, aber auch in Menschenobhut. Übrigens eine große

Gefahr, die auch Haus- und Wildschweine, inklusive der Vertreter empfänglicher

Arten, in den europäischen Zoos betrifft. Derzeit sind keine vorbeugende

Impfung und auch keine Behandlung möglich. Infizierte Tiere versterben qualvoll

in kurzer Zeit oder sind von vorbeugenden Keulungsmaßnahmen betroffen. Die

derzeit einzig mögliche Schutzmaßnahme ist, Schweine vor infektiösem Material

zu schützen. Das Virus kann z.B. über Lebens- und Futtermittel, aber auch über

Anhaftungen an Schuhwerk verschleppt und übertragen werden.

Die koordinierte Nachzucht einer demographisch stabilen und genetisch

vielfältigen Reservepopulation in Menschenobhut wird europaweit im Rahmen

eines Europäischen Ex-situ-Programms (EEP) gewährleistet, an dem der Zoo

Landau beteiligt ist. Aktuell leben 155 Visayas-Mähnenschweine in 40

Europäischen Zoos. In den letzten 12 Monaten ist die Nachzucht neben Landau in

nur sechs weiteren Zoos gelungen (Quelle: Zoological Management System – ZIMS,

Halterabfrage 16.06.25). Umso wichtiger und schöner, dass der Zoo Landau zum

Erhalt der Art in Menschenobhut mit dem aktuellen Wurf einen wichtigen Beitrag

leisten kann!

Bildunterschriften:

1.) Mähnenschwein-Frischling im Landauer Zoo beim ersten Gesundheits-Check.

2.) Im Zoo Landau herrscht striktes Fütterungsverbot, um die Visayas-

Mähnenschweine vor Übertragung der Afrikanischen Schweinepest zu schützen.

Quelle: Zoo Landau