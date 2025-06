Landau – Verkehrsunfallflucht in Annweiler am Trifels – Lügen lohnt sich nicht

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Polizeibeamte der Polizei Landau nahmen am 16.06.25 einen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Annweiler auf. Ein PKW kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug in der Bahnhofstraße. Zeugen wurden aufgrund des Aufpralls auf den Vorfall aufmerksam und konnten beobachten, wie zwei Frauen aus dem Fahrzeug ausstiegen. Noch vor Eintreffen der eingesetzten Beamten hatten sich die beiden Frauen vom Unfallort entfernt.

Am Unfallort angekommen trafen die Polizeibeamten auf den Lebensgefährten der Unfallverursacherin. Es bedurfte mehrerer Telefonate ehe der genaue Unfallhergang ermittelt werden konnte. Zunächst versuchte sich die Mutter als Fahrerin auszugeben und anschließend leugnete auch die Tochter die Fahrereigenschaft. Nach deutlichem Hinweis auf die Beobachtungen der Zeugen räumten Beide den kompletten Unfallhergang ein und zeigten sich geständig. Die 20-jährige Fahrerin muss sich nun einem eingeleiteten Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht und möglicher Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis aussetzen. Außerdem wurde sie durch den Aufprall leicht verletzt, war jedoch nicht behandlungsbedürftig. Die beiden PKW waren durch den Verkehrsunfall total beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt.

