Landau – Uta Holz zur neuen Sprecherin der AG „Leichter Reisen“ gewählt

Pirna/ Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Beim jüngsten Arbeitstreffen der Arbeitsgemeinschaft „Leichter Reisen – Barrierefreie Urlaubsziele in Deutschland“, das in Königstein in der Sächsischen Schweiz stattfand, stand turnusmäßig die Neuwahl der Sprecherin auf dem Programm. Einstimmig gewählt wurde Uta Holz, Geschäftsführerin des Südliche Weinstrasse e. V.

Die AG „Leichter Reisen“ ist ein Zusammenschluss von 10 touristischen Städten und Regionen aus ganz Deutschland, die sich für barrierefreien Tourismus einsetzen. Ziele der Arbeitsgemeinschaft sind unter anderem der kontinuierliche Ausbau barrierefreier Angebote, der Aufbau eines bundesweiten Netzwerks, gemeinsame Marketingmaßnahmen sowie der Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern. “Wir denken an Rollstuhlfahrer, Blinde, Gehörlose und Menschen mit anderen großen oder kleinen Einschränkungen. Wir denken auch an Familien mit Kinderwagen, Senioren und an jeden sonstigen Besucher. Barrierefreiheit soll für alle ein Gewinn sein.”, so heißt es auf der Website der AG. Die Südliche Weinstraße gehört dem Netzwerk seit 2018 an.

Uta Holz folgt auf Tino Richter vom Tourismusverband Sächsische Schweiz, der den Vorsitz 6 Jahre mit großem Engagement ausgeübt und nicht mehr als Sprecher kandidiert hat. Ihm und seinem Team gilt der ausdrückliche Dank der Arbeitsgemeinschaft für die zuverlässige und kontinuierliche Arbeit in den vergangenen Jahren.

„Ich freue mich über das Vertrauen der Mitglieder und die Möglichkeit, den barrierefreien Tourismus gemeinsam mit starken Partnerregionen weiter voranzubringen“, so Uta Holz. „Von Ostfriesland bis zur Sächsischen Schweiz, von Rostock bis zur Südlichen Weinstraße – bei allen 10 Partnern der AG Leichter Reisen zeigt sich, wie wichtig ein vielseitiges Angebot für alle Gästegruppen ist. Barrierefreiheit ist ein zentraler Baustein für eine zukunftsfähige Tourismusentwicklung.“

Mit dem Wechsel an der Spitze möchte die Arbeitsgemeinschaft den begonnenen Weg konsequent weitergehen und die Zusammenarbeit von Tourismus mit Politik, Verbänden und Partnern intensivieren. Die Kommunikation über regelmäßige Pressedienste und Newsletter bleibt dabei ein fester Bestandteil der gemeinsamen Arbeit. Ein zentrales Instrument ist zudem das Informationsportal www.leichter-reisen.info.

Quelle: Südliche Weinstrasse e.V.