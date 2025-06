Landau – Unbeschwertes Feiern in der Landauer Innenstadt: Verkehrsbeschränkungen zur „Fête de la Musique“ am Samstag, 21. Juni

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am längsten Tag des Jahres findet auch in diesem Jahr in Landau die „Fête de la

Musique” statt. In der gesamten Innenstadt präsentieren Künstlerinnen und

Künstler am Samstag, 21. Juni, von 16 bis 24 Uhr ihr Können vor

kulturbegeistertem Publikum. Damit ungestört gefeiert und getanzt werden

kann, kommt es für den Zeitraum der Veranstaltung in der Innenstadt zu

Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Die Beeinträchtigungen am Samstag umfassen Verkehrsbeschränkungen in der

Königstraße, am Untertorplatz, in der Trappengasse, im Wolfsweg sowie in der

Nußbaumgasse. Aufgrund des Zufahrtschutzes wird es auch für Anwohnerinnen

und Anwohner nicht möglich sein, zu ihren Häusern und Wohnungen zu fahren.

Außerdem werden Halteverbote eingerichtet. Es wird daher dringend geraten,

sein Fahrzeug rechtzeitig aus der Innenstadt zu fahren. Erst nach der

Veranstaltung dürfen Autos wieder durch die Fußgängerzone fahren. Die

Verkehrsbeschränkungen werden im Laufe des Samstags eingerichtet.

Die „Fête de la Musique“ ist eine internationale Veranstaltung, die jedes Jahr am

längsten Tag des Jahres, dem 21. Juni, stattfindet. In Landau gibt es diesen

internationalen Tag der Straßenkunst seit 2013.

Bildunterschrift: In der Landauer Innenstadt wird’s am 21. Juni bei der „Fête de

la Musique“ musikalisch. Rund um die Veranstaltung kommt es zu Sperrungen

im Straßenverkehr. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.