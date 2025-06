Künzelsau – Frau von Ex-Partner brutal entführt – Kann sich befreien – Täter festgenommen

Künzelsau / Metropolregion Rhein-Neckar News – Am späten Sonntagabend erlangte die Polizei Kenntnis von einem möglichen Gewaltdelikt im Bereich Künzelsau. Nach ersten Erkenntnissen musste davon ausgegangen werden, dass eine 39-Jährige nach einem gemeinsamen Wochenende mit ihrem 28-jährigen Ex-Partner von diesem gewaltsam entführt und an einem zu diesem Zeitpunkt unbekannten Ort festgehalten wurde.

Wie sich herausstellte, ist der aus Pforzheim stammende 28-jährige Deutsche, insbesondere im Bereich von Gewaltdelikten und Partnergewalt, einschlägig vorbestraft.

Zur strukturierten Bewältigung der Einsatzlage wurde beim Polizeipräsidium Heilbronn eine “Besondere Aufbauorganisation (BAO)” gebildet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen scheint festzustehen, dass der Tatverdächtige am Sonntagabend, ab circa 21.15 Uhr, mit seinem zunächst nur mit einem Slip bekleideten Opfer durch den innerstädtischen Bereich von Künzelsau lief und die 39-Jährige hierbei hinter sich herzog. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte die Frau blutende Verletzungen, was aufgrund vorherrschender Spurenlage bestätigt werden kann. Im Rahmen der Fahndung konnten am Montagnachmittag im allgemein zugänglichen Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Künzelsau blutverschmierte Schuhe aufgefunden werden, die mutmaßlich vom Opfer stammten.

Die richterlich angeordnete Durchsuchung des Gebäudekomplexes führte jedoch nicht zum Auffinden der Frau.

Bis in die Nachtstunden wurde u.a. mit Unterstützung von sogenannten Mantrailer-Hunden nach der 39-Jährigen gesucht und nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Zudem wurden verdeckte Maßnahmen betrieben um den Aufenthaltsort der Geschädigten zu bestimmen.

Gegen 4:45 Uhr ereilte die Polizei ein Notruf aus dem Stadtgebiet Künzelsau. Die 39-Jährige hatte es trotz ihrer massiven und offenbar mit brutaler Gewalt zugefügten Verletzungen geschafft, sich aus den Fängen ihres Peinigers zu befreien und an einem Wohnhaus um Hilfe zu bitten.

Die Frau zeigte den hinzugekommenen Einsatzkräften zudem den aktuellen Aufenthaltsort ihres Ex-Partners. Um kurz nach 5 Uhr wurde der 28-jährige Tatverdächtige daraufhin in einer Gartenhütte in Künzelsau festgenommen werden.

Die 39-Jährige wurde umgehend medizinisch versorgt und befindet sich zwischenzeitlich in einem Krankenhaus. Eine gerichtsmedizinische Begutachtung wurde angeregt.

Die Ermittlungen zu den genauen Tathintergründen und des genauen Ablaufs dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die zwischen Sonntagabend 21.15 Uhr und Dienstagmorgen, im Stadtgebiet von Künzelsau, insbesondere in den Bereichen Johanneskirche, Friedhof, Neuapostolische Kirche und Bahnhof Künzelsau, das Paar sehen konnte. Die Dame, offensichtlich zunächst nur mit einem schwarzen Slip und leichten Schuhen bekleidet, wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch den Tatverdächtigen an der Hand hinter sich hergezogen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn