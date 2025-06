Hockenheim – STADTRADELN – Jeder Kilometer zählt!

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf die Räder fertig los – auch in diesem Jahr nimmt die Stadt Hockenheim an der internationalen Kampagne STADTRADELN teil. Bei der Aktion geht es zum einen um den Spaß am Fahrradfahren. Zum anderen aber auch darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und so einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Wer mitmachen möchte, hat in den drei Wochen vom 29. Juni 2025 bis 20. Juli 2025 Chance dazu.

„Treten Sie mit uns in die Pedale und nutzen Sie den Aktionszeitraum, um möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen. Mit jedem zurückgelegten Kilometer leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz“, so Maximilian Burkhart vom Fachbereich Bauen und Wohnen, zuständig für die Umsetzung der Aktion STADTRADEN in Hockenheim, „Radfahren macht nicht nur Spaß, sondern ist auch gut für die eigene Gesundheit. Außerdem trägt die Aktion zur Förderung des Radverkehrs in der Region bei.“

Im vergangenen Jahr waren die Hockenheimerinnen und Hockenheimer bereits fleißig auf zwei Rädern unterwegs: 408 Teilnehmende legten zusammen 73.463 Kilometer zurück. Das entspricht einer CO2-Einsparung 12.000 Kilogramm CO2. „Das gilt es in diesem Jahr noch zu toppen!“, zeigt sich Burkhart motiviert.

Der Wettbewerb des Klima-Bündnis wird in Baden-Württemberg im Rahmen der Landesinitiative RadKULTUR gefördert und ermöglicht. Das Ziel: An 21 aufeinander folgenden Tagen sollen möglichst viele Kilometer CO2-frei mit dem Rad oder Pedelec zurückgelegt werden. Teilnehmen können alle Hockenheimer Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler Hockenheimer Schulen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Firmen und Dienstleistern mit Sitz in Hockenheim sowie alle Vereinsmitglieder Hockenheimer Vereine.

Unter dem Dach des Landesprogramms „MOVERS – Aktiv zur Schule“ findet das Schulradeln als Sonderwettbewerb im Rahmen des STADTRADELN statt. Die Hockenheimer Schulen können daran teilnehmen und im Aktionszeitraum möglichst viele Fahrradkilometer sammeln. Die radaktivsten Schulen werden im landesweiten Wettbewerb von MOVERS mit Preisen ausgezeichnet. Neben einem tollen Gemeinschaftserlebnis für Schulen, setzt das Schulradeln auch ein starkes Zeichen für eine sichere und selbstaktive Schulmobilität. Anmeldungen sind unter schulradeln-bw.de möglich.

Die gefahrenen Kilometer werden auf der Internetseite www.stadtradeln.de/rhein-neckar-kreis bei der jeweiligen Kommune eingetragen oder mit der kostenfreien STADTRADELN-App via GPS getrackt und direkt dem Team und ihrer Kommune gutgeschrieben. In der Ergebnisübersicht der App ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern. Für den Fall, dass jemand kein Smartphone verwendet, kann eine Liste mit den gefahrenen Kilometern bis Montag, den 21. Juli 2025 bei Maximilian Burkhart vom Fachbereich Bauen und Wohnen im Hockenheimer Rathaus, Raum 213, abgegeben werden.

Anmelden kann man sich über die STADTRADELN-App oder unter https://www.stadtradeln.de/anmelden/. Die fahrradaktivsten Radelnden, Teams und Schulen erhalten im Rahmen einer Siegerehrung eine Auszeichnung.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim