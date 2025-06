Hemsbach – Andrea Ferreira und Gionni Di Clemente am 26. Juni im Hof der Ehemaligen Synagoge

Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar – „Hymne an die Meere der Morgenröte“ – Der Zauber des Sonnenaufgangs hat die Menschheit seit jeher fasziniert und Künstler über Epochen und Kulturen hinweg. weltweit inspiriert. Denn dieses Naturphänomen verkörpert eine kraftvolle Metapher für Hoffnung, Wiedergeburt und Neubeginn.

Das Publikum wird auf eine wahre Sinnesreise mitgenommen: Ein Mosaik von Inspirationen. Musik der Renaissance verschmilzt mit dem portugiesischen Fado, einem Musikgenre voller Traurigkeit und Melancholie, der schließlich in den leuchtenden Farben der brasilianischen Musik mit überschwänglichen Rhythmen und bezaubernden Melodien endet.

Ein zeit- und grenzenloses musikalisches Erlebnis, eine authentische Seelenreise über Jahrhunderte und Kontinente hinweg, über weit entfernte und doch erstaunlich verwandte Traditionen.

In dieses außergewöhnliche Klangabenteuer entführt Sie die Sopranistin Andrea Ferreira, eine brasilianische Künstlerin mit portugiesischen Wurzeln, die mit ihrer außergewöhnlichen stimmlichen Vielseitigkeit in der Lage ist, Bilder ferner Welten entstehen zu lassen und tiefe Emotionen zu wecken.

Ihr zur Seite steht der virtuose Multiinstrumentalist Gionni Di Clemente, ein Meister der Zupfinstrumente, dessen Können und musikalisches Feingefühl jeder Aufführung einen einzigartigen und verzaubernden Ausdruck verleihen.

Info: Andrea Ferreira und Gionni Di Clemente – am Donnerstag, 26. Juni, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Hof der Ehemaligen Synagoge, Mittelgasse 16. Karten im Vorverkauf (20 €, Abendkasse 22 €) gibt es online unter hemsbach.reservix.de, unter der Ticket-Hotline 01806 700 733, im Bürgerbüro der Stadt Hemsbach, Schlossgasse 41, und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach