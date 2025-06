Heidelberg: Umleitung Linie 38 wegen Kerwe in Handschuhsheim

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Die rnv-Buslinie 38 wird von Mittwoch, 18. Juni, bis einschließlich Mittwoch, 25. Juni 2024 umgeleitet. Grund ist die Kerwe in Handschuhsheim.

Die Busse fahren in Richtung Turnerbrunnen ab der Haltestelle Hans-Thoma-Platz über die Bergstraße zur Haltestelle Heiligenbergstraße. Die Haltestellen Tiefburg, Erich-Hübner-Platz und Bachlenz werden in dieser Zeit nicht bedient.

In Richtung Hans-Thoma-Platz fahren die Busse ab der Haltestelle Am Zapfenberg über die Bergstraße und die Steubenstraße. Die Haltestellen Bachlenz und Erich-Hübner-Platz entfallen in dieser Zeit. Es wird eine Ersatzhaltestelle am Kapellenweg mit Übergang zu den rnv-Bahnlinien 5, 21 und 26 eingerichtet.

Diese Umleitung gilt auch für die Ruftaxilinie 1008.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH