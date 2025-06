Heidelberg – Schwimmabzeichen im Tiergartenbad

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 21. Juni, feiert ganz Frankreich ein Musikfest: die „Fete de la Musique“. Dieses Datum steht so fest wie der Eiffelturm. Auch in Weinheim hat die „Fete“ seit ein paar Jahren einen festen Platz im Veranstaltungskalender, so auch in diesem Jahr in einer kleinen und frankophil-entspannten Atmosphäre aus dem ... Mehr lesen »