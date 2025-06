Annweiler – Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall aufgefunden – Zeugen gesucht

Annweiler / Queichhambach / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 17.06.2025, kam es gegen 11:25 Uhr in Annweiler, Ortsteil Queichhambach in der Queichtalstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei war ein 62-jähriger Radfahrer mit seinem Fahrrad gestürzt und durch Passanten liegend auf dem Rad-und Gehweg aufgefunden worden. Der Fahrradfahrer war mit Hundeanhänger und Hund auf dem Rad- und Gehweg unterwegs gewesen. Ob er in Folge einer Berührung, eines Ausweichmanövers oder eines medizinischen Notfalls gestürzt war konnte bisher nicht ermittelt werden. Es werden daher dringend Zeugen gesucht, welche etwas zu dem Unfallgeschehen oder der Auffindesituation der Person mitteilen können. Hinweise bitte unter Tel. 06346-96460 oder per Mail pwannweiler@polizei.rlp.de.

