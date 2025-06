Altlußheim – Sportanlage mit Graffitis beschmiert – Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – Tierquäler gesucht: Einem Medienbericht zufolge haben Unbekannte am Freitagnachmittag in Ludwigshafen mit Blasrohrpfeilen auf eine Gänsefamilie geschossen. Die Tat ereignete sich zwischen 14:00 und 14:30 Uhr in der Großwiesenstraße in Mundenheim. Dabei wurden die Gänsemutter und eines ihrer Kinder getroffen und verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr fingen das verletzte ... Mehr lesen »