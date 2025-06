Wiesloch – Unbekannter bewirft Monteur mit Fahrrad und Steinen – Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmorgen führte ein 45-jähriger Monteur Wartungsarbeiten an einem Aufzug am Bahnhofes in Wiesloch durch. Um 10:30 Uhr kam ein Mann mit einem Fahrrad auf den Monteur zu und verlangte die Nutzung des Fahrstuhls. Aufgrund der noch laufenden Arbeiten, wurde das dem Mann verwehrt. Dadurch eskalierte die Situation und der unbekannte Mann wurde handgreiflich gegenüber dem 45-Jährigen. Im weiteren Verlauf warf der Unbekannte sein Fahrrad in Richtung des Monteurs, traf aber nicht. Doch damit endete der Angriff nicht. Der Unbekannte begab sich ins Gleisbett, nahm von dort mehrere faustgroße Steine und bewarf damit den Monteur. Hierbei traf er ihm am Rücken. Um weiteren Angriffen zu entgehen, flüchtet der 45-Jährige. Der Unbekannte nahm eine Glasflasche aus einem Mülleimer, schlug diese bis zum Hals ab und lief dem Monteur hinterher. Er verletzte den Mann damit am Handrücken. Letztlich konnte sich der Monteur in ein Auto eines Zeugen retten. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

– Nordafrikanischer, arabischer Phänotyp

– Schwarze lockige Haare

– 170-175 cm groß

– Auffallend dünn

– Rotes Shirt

– Dunkle Hose

– Umhängetasche

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeileitstelle in Karlsruhe, Tel.-Nr.: 0721/ 120160 oder beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.-Nr.: 06222/ 5709-0, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim