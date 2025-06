Weinheim – Eine Maus voller Mut – Puppenspiel „Der Grüffelo“ auf der Windeck zog viele Familien an – „Weinheim macht Theater“

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie gut, dass der Grüffelo leibhaftig nach einer krankheitsbedingten Pause wieder rechtzeitig seinen Platz auf dem Weinheimer Grüffelo-Pfad bezogen hat. So konnte er jetzteinige Hundert Kinder auf dem Weg zur Windeck persönlich begrüßen. Im Rahmen der Theaterreihe (an besonderen Plätzen) „Weinheim macht Theater“ hatte das Weinheimer Kulturbüro jetzt zu einem Theatertag auf der Burgruine eingeladen: zwei Puppenspiele an einem Tag, bei denen der Grüffelo der Hauptdarsteller war. Das Waldmonster wird offenbar immer bekannter und beliebter. Beide Vorführungen waren ausverkauft; der Hof der Ruine bot wieder die passende Kulisse. „Hier wird das Motto Theater an besonderen Orten besonders gut umgesetzt“, bescheinigte Martin Grieb vom Weinheimer Kulturbüro und freute sich über die gute Zusammenarbeit mit der Familie Pflästerer, den „Burgherren“.

Die Geschichte geht so: In einem tiefen Wald lebt eine kleine Maus. Eines Tages ist die Maus besonders hungrig und macht sich auf den Weg in den Wald, um nach Nüssen zu suchen. Sie ahnt noch nicht, dass es in dem Wald einige Tiere gibt, die auch hungrig sind wie sie – und die Maus liebend gern fressen würden. Aber die Maus ist schlau und weiß sich zu helfen. Als sie dem schlauen Fuchs begegnet, erfindet sie einfach einen Freund: Den Grüffelo.



Was für ein Glück, dass es das Ungeheuer in Wirklichkeit gar nicht gibt, denn die Maus hat ihn sich ja nur ausgedacht. Oder gibt es ihn vielleicht doch, den gruseligen Grüffelo? Weinheim und speziell der Schlossberg unterhalb der Windeck ist bekanntlich die Heimat des berühmten Waldmonsters. Dort befindet sich auch der einzige Grüffelo-Pfad Deutschlands, der jederzeit frei zugänglich ist. Seit 2022 können Jung und Alt auf dem Grüffelo-Pfad die Maus und den Grüffelo – sowie alle weiteren Waldtiere der Geschichte – betrachten. Über etwa 600 Meter erstrecken sich die aus Odenwälder Eiche geschnitzten Figuren.

