St. Leon-Rot – BAB 6 – Verkehrsunfall mit vier Beteiligten – zwei Personen leicht verletzt

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Samstagvormittag auf der A 6 bei St. Leon-Rot. Ein 33-jähriger Mann war kurz vor 11 Uhr mit einem Ford auf der linken Fahrspur der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf wechselte er im bereits stockenden Verkehr auf die mittlere Fahrspur und scherte kurz vor einem bereits bremsenden 67-jährigen Wohnmobilfahrer ein. Dieser konnte aufgrund des kurzfristigen Fahrstreifenwechsels nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Wohnmobil auf den Ford auf. In der weiteren Folge schob er diesen auf den Citroën einer voranfahrenden 35-jährigen Frau. Zuletzt wurde der Citroën auf den Peugeot eines 70-Jährigen geschoben. Bei dem Zusammenstoß erlitten die Fahrerin des Citroën und die 61-jährige Beifahrerin im Peugeot leichte Verletzungen. Diese begaben sich selbstständig in medizinische Behandlung. Das Wohnmobil war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim