Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Fronleichnamsfest wird am Donnerstag, 19. Juni, in Speyer wieder gemeinsam mit allen Gemeinden und dem Dom gefeiert. Es steht unter dem Thema des Heiligen Jahres, „Pilger der Hoffnung”. Beginn ist um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Joseph (Gilgenstraße). Hauptzelebrant und Prediger ist Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann. Der Gottesdienst wird auf dem YouTube-Kanal der Pfarrei Pax Christi übertragen. Von St. Joseph aus führt im Anschluss die Prozession durch die Gilgen- und Maximilianstraße zum Kaiser- und Mariendom. Dort wird vor dem Hauptportal um den traditionellen Blumenteppich – gestaltet von Mitgliedern der Katholischen Jungen Gemeinde und Firmlingen mit dem Logo des Heiligen Jahres – eine erste Statio gehalten. Eine weitere Statio folgt nach dem Einzug in den Dom am Pfarraltar inklusive des feierlichen „Te Deums” und des eucharistischen Segens zum Abschluss des Gottesdienstes. Die musikalische Umrahmung übernehmen eine Chorgemeinschaft, bestehend aus Mitgliedern der Domgemeinde, von St. Joseph und St. Konrad, sowie eine Streichergruppe. Die Orgel in St. Joseph spielt Bernhard Sommer (Speyer) und die Domorgel der musikalische Assistent der Dommusik, Frederic Beaupoil. Im Anschluss sind alle zur Reunion im Hof des Klosters St. Magdalena eingeladen.

Zum Hintergrund

An Fronleichnam feiert die katholische Kirche in besonderer Weise die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie. Als sichtbares Zeichen für diesen Glauben wird das eucharistische Brot, die Hostie, in einer Monstranz durch die Straßen getragen. Damit kommt zum Ausdruck, dass Jesus Christus in seiner Kirche anwesend und mit ihr als dem Volk Gottes unterwegs ist. Das Wort „Fronleichnam” stammt aus dem Mittelhochdeutschen: „fron” bedeutet „des Herren”, „lichnam” bezeichnet den lebendigen Leib.

Quelle

Text: der pilger

Foto: Fronleichnam vor dem Dom 2024 © Klaus Landry