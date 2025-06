Schwetzingen – Grüne Damen – Helfende Hände im Krankenhaus – Hildegard Krapf und Ingrid Gleinig für langjähriges Engagement geehrt – Ehrenamt-Koordinatorin Johanna Herrmann wird neue Sprecherin der Grünen Damen in Eberbach

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Grünen Damen sind ehrenamtliche Helferinnen, die Patientinnen und Patienten in Kliniken liebevoll unterstützen. Sie begleiten beim Aufenthalt, stehen mit einem offenen Ohr zur Seite, helfen bei kleinen Alltagsaufgaben und sorgen so für mehr Menschlichkeit und Wohlbefinden im Krankenhaus. Mit ihrem Engagement tragen die Grünen Damen dazu bei, den Heilungsprozess positiv zu begleiten und Ängste zu lindern – eine wertvolle Ergänzung zur medizinischen Versorgung.

Menschen in einer schwierigen Zeit nicht allein lassen

„Viele Patientinnen und Patienten fühlen sich im Krankenhaus alleine oder verunsichert. Mit einem Gespräch, kleinen Besorgungen oder einfach nur durch Zuhören kann ich ihnen den Alltag etwas erleichtern“, sagt Hildegard Krapf, seit 1993 Grüne Dame in Eberbach. Ihr ehrenamtliches Engagement an der Klinik in Eberbach begann kurz nachdem sie selbst als Patientin von einer Grünen Dame besucht wurde. Die Idee des ehrenamtlichen Patientenbesuchsdienstes begeisterte sie so sehr, dass sie sich ebenfalls aktiv einbringen wollte. In den vergangenen 25 Jahren übernahm Hildegard Krapft zusammen mit Ingrid Gleinig zudem die verantwortungsvolle Aufgabe der Einsatzplanung und war als Sprecherin der Grünen Damen eine wichtige Ansprechpartnerin. Nun wollen beide ihre Einsatzzeit etwas reduzieren und sich vor allem auf die Patientenbesuche konzentrieren.



„Ihre Hingabe und Ihr Engagement haben einen bedeutenden Beitrag für unseren Patientenbesuchsdienst geleistet und diesen erheblich bereichert“, bedankte sich Daniel Dietz, stellvertretender Pflegedienstleiter der GRN-Klinik Eberbach, bei der offiziellen Amtsübergabe Ende Mai bei Hildegard Krapf und Ingrid Gleinig. „Ihre Bereitschaft, Ihre Zeit und Ihre Energie für unsere Klinik einzusetzen, ist bewundernswert. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft auf Ihre wertvolle Hilfe zählen dürfen“, so Daniel Dietz. Neue Sprecherin der Grünen Damen ist Johanna Herrmann, Ehrenamt- Koordinatorin an der GRN-Klinik Eberbach. Frau Herrmann ist seit über 20 Jahren in der Klinik tätig. Als ausgebildete Krankenpflegerin kennt sie bestens den Klinikalltag und der Bedürfnisse der Patienten. Die Grünen Dame leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass sich Menschen im Krankenhaus nicht nur medizinisch gut versorgt, sondern auch menschlich begleitet fühlen. Die Zuwendung und Nähe tun unseren Patientinnen und Patienten gut“, betont Johanna Herrmann.

Ehrenamt in der GRN-Klinik Eberbach: Verstärkung willkommen

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir weitere motivierte, empathische Menschen, die sich als Grüne Dame oder Grüner Herr ehrenamtlich engagieren wollen. Und auch für unsere mobile Bibliothek – ein neues Projekt in der GRN-Klinik Eberbach – werden noch weitere Helfer gesucht.



„Als Bücherdame oder Bücherherr besuchen Sie unsere Patienten auf den Zimmern, bieten Lesestoff an, geben Empfehlungen oder Anregungen bei der Auswahl der passenden Lektüre und lesen auf Wunsch älteren Menschen aus heimischer Literatur vor“, erklärt Frau Herrmann.

Interessierte an Ehrenamt können sich gerne telefonisch unter 06271/83-7145 oder per E-Mail an johanna.herrmann@grn.de bei Johanna Herrmann melden.

Infos zu Grünen Damen in der GRN-Klinik Eberbach: https://www.grn.de/eberbach/klinik/gruene-damen

Quelle: . Foto: GRN