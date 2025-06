Rülzheim – Widerstand geleistet

Rülzheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend, den 14.06.2025, gegen 23:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Germersheim eine verbale Auseinandersetzung auf dem Musikfest in Rülzheim gemeldet. Ein 22-Jähriger bedrohte einen Festteilnehmer und beleidigte zusammen mit einem 20-Jährigen weitere Besucher. Bei Eintreffen der Streifen verhielt sich der 22-Jährige aggressiv gegenüber den Beamten. Im weiteren Verlauf leistete er erheblichen Widerstand und trat einem Beamten gegen das Bein. Währenddessen ging der 20-Jährige eine Beamtin körperlich an und verletzte diese an der Schulter und am Arm. Außerdem beleidigten die beiden Männer die Polizeikräfte lautstark. Der 22-Jährige wurde im Rahmen des Einsatzes leicht verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Hier kam es erneut zu einem tätlichen Angriff auf die Polizisten und das medizinische Fachpersonal. Bei beiden Männern konnten Anzeichen auf Alkoholkonsum wahrgenommen werden. Bei dem Einsatz wurden vier Polizisten leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst jedoch weiter ausüben.

Gegen die Männer wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und auch nicht gegen Polizeikräfte. Jede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim