Rhein-Pfalz-Kreis – Zehn Mannschaften messen sich bei AH-Turnier des Vfl-Neuhofen – Ludwigshafener SC gewinnt Manfred-Sorg-Gedächtnis-Turnier

Neuhofen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Beim traditionellen Manfred-Sorg-Gedächtnis-Turnier des VfL Neuhofen haben am Samstag, 14. Juni 2025, zehn AH-Mannschaften aus der Umgebung das beste Team der „Alten Herren“ ermittelt. In einem sportlich fairen Wettkampf bei hochsommerlichen Temperaturen setze sich die Vertretung des Ludwigshafener SC im Finale mit 4:1 gegen FG 08 Mutterstadt durch. Im kleinen Finale behielt die Lehrersportgemeinschaft Ludwigshafen gegen Phönix Schifferstadt die Überhand und errang Platz 3. Neben kühlen Getränken und schmackhaften Speisen durften sich die Teilnehmer bei der Siegerehrung unter anderem über Sachpreise in flüssiger Form freuen.

Foto: FG 08 Mutterstadt erzielt im Finale den Anschlusstreffer gegen den späteren Sieger LSC.

(Quelle: VfL Neuhofen)

