Plankstadt – Pünktlich zu den sommerlichen Temperaturen präsentiert Kurpfalzbräu das leicht spritzige Sommerbier

Plankstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Von Kurpfalzbräu aus Plankstadt kommt mit „Leichtes Helles“ wieder ein echtes Sommerbier auf den Markt – Erfrischendes Leichtbier mit viel Geschmack und wenig Alkohol

Sommer, Sonne und dazu ein „Leichtes Helles“ von Kurpfalzbräu aus Plankstadt – das ist der perfekte Genuss für Bierfans. Das saisonale untergärige Schankbier ist mit nur 2,9% vol.alk. ein bieriger Durstlöscher an heißen Tagen, der sich durch viel Geschmack und wenig Alkohol auszeichnet. Ab sofort ist das spritzig-erfrischende Sommerbier von Kurpfalzbräu im Handel in der Metropolregion Rhein-Neckar erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Gerade wenn es sommerlich heiß ist, steigt der Alkohol schneller in den Kopf und der Biergenuss kann unangenehme Schattenseiten haben. Das spritzig-erfrischende Sommerbier von Kurpfalzbräu ist da anders. „Unser „Leichtes Helles“ zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es schön schlank schmeckt und angenehm erfrischend ist, aber richtig wenig Alkohol hat“, erklärt Brauereichef Max Spielmann. Gerade bei sommerlichen Aktivitäten sei das „Leichte Helle“ eine geschmackvolle Alternative zum alkoholfreiem Bier, ist Spielmann aufgrund von eigenen Erfahrungen überzeugt. Für ihn ist das „Leichtes Helles“ das perfekte Sommerbier.

Hopfen und Malz

Die spritzig-erfrischende Bierspezialität überzeugt mit fruchtigen Geschmacksnoten aus dem verwendeten Hopfenblend Yellow Sub und der Hopfensorte Citra. Gepaart mit dem schlanken Malzkörper, der durch Spitz- und Sauermalz erreicht wird, entsteht ein süffiges Bier mit wenig Alkohol.

Und wie wird der Alkoholgehalt reduziert? Laut Braumeister Stephan Dück spielt dabei das eingesetzte Gerstenmalz eine entscheidende Rolle. Denn ohne Malz keine Arbeit für die Hefe, die den Malzzucker in Alkohol umwandelt. Also ganz einfach weniger Malz, weniger Hefe-Arbeit, weniger Umwandlung? „Nur, wenn man weiß wie‘s geht“, beantwortet der Braumeister die Frage augenzwinkernd. Um Schlankheit und Frische im alkoholarmen Bier zu entwickeln, sei es wichtig, mit verschiedenen Malzsorten zu arbeiten. So würde beispielsweise Sauermalz eingesetzt, um mit dessen starken Aromen einiges der fehlenden Hefe-Arbeit im Geschmack ausgleichen, andere Spezialmalze unterstützten den Hopfen dabei, einen stabilen Schaum zu schaffen, erklärt Dück. So ein leichtes Sommerbier ist also ganz schön komplex. Aber lecker und richtig erfrischend.

Übrigens: Wer das „Leichtes Helles“ vom Fass genießen möchte, kann dies beispielsweise im Gasthaus Zum Grünen Baum und im Welde Brauhaus in Schwetzingen tun.

INFO

Kurpfalzbräu „Leichtes Helles“ – Untergäriges Leichtbier, 2,9 % vol.alk. – Ab sofort erhältlich im Getränkehandel in der Region Rhein-Neckar, so lange der Vorrat reicht. Mehr Infos auf www.kurpfalzbraeu.de

Über Kurpfalzbräu

Kurpfalzbräu ist eine Marke der Braumanufaktur Welde, einer familiengeführten Braumanufaktur, die seit 1752 in der Metropolregion Rhein-Neckar für innovative, traditionelle und handwerkliche Braukunst steht. Die Kurpfalzbräu-Biere werden mit nachhaltig erzeugten Rohstoffen aus der Region und nach Slow Beer Richtlinien gebraut. Die Kurpfalzbräu-Biervielfalt umfasst Helles, Kellerbier, Ur-Weizen und Spezial. Ein Cola Mix und saisonale Spezialitäten erweitern das Sortiment.

Die Braumanufaktur Welde ist Mitglied bei den Freien Brauern und seit 2015 durch das Exzellenz- und Bier-Gütesiegel des internationalen slowBREWING Instituts als Slow Brewery zertifiziert.