Neustadt – Schüsse auf dem Bayernplatz

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Abend des 15.06.2025 kam es auf dem Bayernplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier männlichen Personen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden durch einen Beteiligten mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert. Nach der Tat flüchteten die Personen vom Tatort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es drei Tatverdächtige zu stellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kamen die Personen aus noch unbekannter Ursache in Streit, welcher sich dann zu der Auseinandersetzung entwickelte. Hierbei wurden zwei der Beteiligten leichtverletzt. Einer davon kam zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Zeugenhinweise insbesondere Bild- oder Videomaterial nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.