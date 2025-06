Ludwigshafen – THW Family Day 2025

Ludwigshafen / Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar. Raus aus dem Alltag und rein ins THW! Der Förderverein des Technischen Hilfswerks Ludwigshafen herzlich zu unseren diesjährigen Familientagen ein, die am Samstag, den 21. Juni 2025, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, den 22. Juni 2025, von 10 bis 17 Uhr, in der Ignaz-Büttner-Str. 130 in 67067 Ludwigshafen-Maudach stattfinden.

Für Besucher jeden Alters ist ein abwechslungsreiches Programm geboten, das keine Langeweile aufkommen lässt. Die jüngsten Gäste können sich auf einer Hüpfburg austoben oder ihr Geschick beim Kettcarrennen unter Beweis stellen. Wer hoch hinaus möchte, kann sich an der Kletterwand versuchen.

Doch auch für die größeren Abenteurer und alle, die einen Einblick in die Arbeit des THW bekommen möchten, gibt es viel zu entdecken. Nehmen Sie an der THW-Rallye teil, um spielerisch mehr über uns zu erfahren. Bestaunen Sie unsere beeindruckende Fahrzeugausstellung und lernen Sie die Technik kennen, die das THW bei seinen Einsätzen nutzt.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Freuen Sie sich auf leckere Speisen und erfrischende Getränke, die an beiden Tagen angeboten werden. Die Erlöse kommen vollständig dem THW Ludwigshafen zu Gute.

Quelle THW

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Ortsverband Ludwigshafen am Rhein