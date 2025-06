Ludwigshafen – Pfälzer Weine im Klimawandel – mit der VHS nach Bad Dürkheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Heiße und trockene Sommer, unkalkulierbare Frost- und Starkregenereignisse – was macht der Klimawandel mit den Weinanbaugebieten in der Pfalz und wie reagieren die Winzer*innen darauf? In einem Kurs der Volkshochschule Ludwigshafen

(VHS) mit Exkursion nach Bad Dürkheim können Teilnehmende diesen Fragen nachgehen und Antworten erhalten. Kultur- und Weinbotschafter Gerald Spieler läuft mit den Teilnehmenden am Samstag, 28. Juni 2025, von 16 bis 19 Uhr von Bad Dürkheim aus in die nahegelegenen Weinlagen Michaelsberg, Spielberg und Herrenberg. Der Kursleiter erläutert vor Ort

Anbaumethoden und Schutzmaßnahmen der Weinbaubetriebe. Eine Einkehr in eine Gaststätte vor Ort mit Kurzvortrag schließt die Exkursion ab, auf Wunsch können die Teilnehmenden ein Abendessen auf eigene Kosten dazu bestellen. Die Kursgebühr beträgt 24 Euro, der Treffpunkt ist in Bad Dürkheim am Großen Fass. Um Anmeldung wird gebeten online unter

www.vhs-lu.de oder telefonisch unter der Nummer 0621 504-2238.

Quelle Stadt Ludwigshafen