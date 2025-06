ludwigshafen – Neue Selbsthilfegruppe Menschen mit Depressionen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Matthäuskirche Ludwigshafen, Waltraudenstraße 34, startet eine neue Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen. Das Angebot richtet sich an alle, die mit depressiven Verstimmungen leben und den Wunsch nach Austausch, Verständnis und gegenseitiger Unterstützung haben. Initiatoren der Selbsthilfegruppe sind das Diakonische Werk Pfalz und die protestantische Jona Kirchengemeinde Ludwigshafen. Das erste Treffen findet am Montag, 24. Juni, um 17:30 statt.

Die Gruppe schafft einen geschützten Raum, in dem Betroffene offen über ihre Erfahrungen sprechen oder einfach zuhören können – ganz ohne Druck oder Bewertung. Im Mittelpunkt steht die Hilfe zur Selbsthilfe, nicht eine therapeutische Behandlung.

Zukünftig finden die Treffen regelmäßig jeden letzten Dienstag im Monat statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und Teil dieser unterstützenden Gemeinschaft zu werden.

Kontakt:

Ansprechbar@Matthäus

Sebastian Banzhaf

sebastian.banzhaf@diakonie-pfalz.de