Ludwigshafen – Neubau abgeschlossen – Pfalzwerke Netz AG hat neue Dienststelle in Edenkoben bezogen

Ludwigshfen/Metropolregion Rhein-Neckar. Rund ein Jahr nach dem Spatenstich (am 26. April 2024) ist das Netzteam Vorderpfalz der Pfalzwerke Netz AG in die neue Dienststelle „In den Seewiesen 9“ in Edenkoben umgezogen. Der bisherige Standort in der Rappenstraße wurde bis Mitte Mai vollständig geräumt. Der energieeffiziente Neubau wurde Ende 2024 fertiggestellt, der anschließende Innenausbau samt technischer Ausstattung erfolgte ab Anfang 2025. Der Umzug des Teams fand gestaffelt zwischen Ende April bis Mitte Mai statt.

Mit Aufnahme des Betriebs in der modernen Dienststelle stellt das 15-köpfige Netzteam der Pfalzwerke Netz AG weiterhin die verlässliche Stromversorgung in den Verbandsgemeinden Römerberg-Dudenhofen, Lingenfeld, Bellheim, Offenbach, Edenkoben, Maikammer, Lambrecht und ihren zugehörigen Orten sicher. Der zweite Teil des Netzteams Vorderpfalz ist in Maxdorf ansässig und betreut von dort aus die umliegenden Gemeinden.



Vorteile für Bürgerinnen und Bürger

Der neue Standort in Edenkoben überzeugt mit einer erweiterten technischen Ausstattung durch mehr Lagerkapazitäten sowie insbesondere die verkehrsgünstige Lage. So ergeben sich kürzere Wege für die Einsatzteams – zum Beispiel bei geplanten Arbeiten oder Netzstörungen. „Mit der neuen Dienststelle verbessern wir unsere logistischen und betrieblichen Abläufe erheblich. Das kommt vor allem den Bürgerinnen und Bürgern der angeschlossenen Gemeinden zugute – durch schnellere Reaktionszeiten, eine noch stabilere Versorgung und erhöhte Präsenz vor Ort“, erläutert Dr. Ingolf Quint, Bereichsleiter Netzservices.

Quelle: Pfalzwerke Netz AG