Ludwigshafen – Kühlung für Ludwigshafen – Jens Peter Gotter will mehr Baumpflanzungen für die Stadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Jens Peter Gotter, Oberbürgermeisterkandidat der SPD Ludwigshafen, zeigt sich beeindruckt von der erfolgreichen Baumspendeaktion der Siedlergemeinschaft und macht deutlich, wie wichtig

solche Initiativen für die Zukunft der Stadt sind, für das Klima, für die Luft und für das Stadtbild.

„Ludwigshafen muss dringend mehr Bäume pflanzen, um den massiven Verlust an Stadtgrün in den letzten Jahren auszugleichen. Bäume sind nicht nur wichtig für das Stadtbild, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle im Klimaschutz, bei der Kühlung der Innenstädte und für die Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger“, erklärt Gotter.

Angesichts der angespannten Haushaltslage der Stadt fordert Gotter eine doppelte Strategie: „Die Stadtverwaltung muss in den kommenden Jahren deutlich mehr eigene Mittel für Baumpflanzungen einplanen.“ Gotter kündigt an, sich im Falle seiner Wahl dafür einzusetzen, dass mehr Bäume in Ludwigshafen gepflanzt werden. „Asphalt, Beton und Grün sind in

Ludwigshafen nicht im Gleichgewicht!“

Gleichzeitig braucht Ludwigshafen mehr Baumspenden aus der Bürgerschaft. Die erfolgreiche Aktion der Siedlergemeinschaft ist dabei ein echtes Vorbild. Wenn ein Stadtteil wie die Gartenstadt fast 200 Bäume aufbringt, zeigt das, welches Potential in der ganzen Stadt steckt“, so Gotter.

Besonders lobt Gotter, dass die Stadtverwaltung die Pflanzung der gespendeten Bäume übernimmt. „Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Diese Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft und Stadt muss ausgebaut werden. Es braucht eine konzertierte Aktion für mehr Grün in unserer Stadt – für unser Klima, unsere Gesundheit und das Wohl kommender

Generationen“, so Gotter abschließend.

Quelle – Jens Peter (JP) Gotter

OB-Kandidat SPD Ludwigshafen

(Foto: Daniel Lukac)

