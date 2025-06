Ludwigshafen – Baustellentour durch Lu mit Helmut van der Buchholz am 23.Juni

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu seiner zweiten Stadtführung durch Ludwigshafen im Jahr 2025 lädt Helmut van der Buchholz am kommenden Montag, den 23. Juni. Sie trägt den Titel “Baustellentour”, ist als Fahrradführung konzipiert und startet um 18:00 Uhr am Rheinufer unter der Kurt-Schumacher Brücke. Baustellen prägen seit einigen Jahren das Stadtbild der Ludwigshafener Innenstadt, wo seit Ende der 1950er Jahre viel Beton verbaut wurde. Obwohl Beton eigentlich ein zeitloses Image hat, müssen nun einige der Bauten saniert oder zurückgebaut werden, um Platz für neue städtebauliche Ideen zu machen. Unter dem Betonpflaster der Wege liegt noch mehr Beton. Und über unseren Köpfen schwebt eine weitere Ebene aus Beton. Da muss man sich nicht wundern, dass man links und rechts auch nicht viel anderes als Beton entdeckt. Bei den Hochstraßen über der Innenstadt wurde in Sachen Beton beeindruckende Pionierarbeit geleistet. Mit der Vision einer autogerechten Stadt entstand hier seit dem Ende der 1950er Jahre eine eigene Welt, die sich als graues Band um das Stadtzentrum legte und sich von dort aus ungestört ausbreiten konnte. Doch nun nagt der Zahn der Zeit an diesen baulichen Er-rungenschaften. Die Baustellentour entlang des innerstädtischen Graugürtels soll noch einmal auf die Faszination monumentaler Betonbauten hinweisen, die einst für ein eigenes Lebensgefühl im Sinne des „Alles ist machbar!” standen. Besuchen wir unsere Hochstraßen, solange sie noch stehen.

Eine Tour, die auch auf die Einzigartigkeit der Stadt Ludwigshafen mit all ihren besonderen Umständen hinweisen und die Industriestadt am Rhein aus dem Einheitsbrei deutscher Innenstädte herausheben will. Im allerbesten Fall entwickeln die Teilnehmer*innen eigene, persönliche Ideen und Gedanken über die Stadt und bringen diese aktiv in die öffentliche Diskussion ein. Denn eine andere Stadt ist nicht nur vorstellbar, sondern auch möglich. Aber dazu muss man sie zumindest auch wollen. Die Tour ist auf eine Dauer von ca. zwei Stunden ausgelegt, kostet die Teilnehmer*innen kein Geld und findet bei (fast) jeder Witterung statt. Eine anschließende Einkehr mit Raum & Zeit für Diskussionen ist möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber über helmut@helmutvan.de möglich.



Seit 2018 führt Helmut van der Buchholz mit seinen “Germany’s Uglkiest City Tours” Scharen von gutgelaunten Schaulustigen und Touristen durch ein etwas anderes Ludwigshafen, das nicht so ist, wie es uns manche Hochglanzbroschüren erzählen. Dabei geht es nicht zuletzt um die Frage, wie denn Begriffe wie „hübsch” und „hässlich” in unseren Köpfen entstehen und was man eventuell tun kann, um der Stadt wieder mehr Selbstbewusstsein zu geben.

Quelle: Helmut van der Buchholz