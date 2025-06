Landau – Zwei neue Bezirksschornsteinfeger für Landau – Amtseinführung von Christian Walter und Kai Ketturkat

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. In Landau wurden jetzt zwei neue Bezirksschornsteinfeger offiziell in ihr Amt eingeführt: Kai Ketturkat und Christian Walter wurden von Bürgermeister Lukas Hartmann herzlich im Kreis der Landauer Bezirksschornsteinfeger willkommen geheißen. Anlässlich der Amtsübergabe überreichte der Bürgermeister beiden ihre Empfangsbekenntnisse sowie ihre Dienstausweise. „Vielen Dank, dass Sie diesen wichtigen Berufsweg eingeschlagen haben – das ist keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr wissen wir Ihr Engagement zu schätzen“, sagte Bürgermeister Lukas Hartmann. Auch die Herausforderungen im Berufsalltag interessierten ihn: Beide neuen Bezirksschornsteinfeger waren sich einig, dass die Terminfindung mit Eigentümerinnen, Eigentümern sowie Mieterinnen und Mietern zunehmend schwieriger geworden sei. Dennoch zeige sich immer wieder: Wer den Dialog sucht, findet in der Regel auch eine Lösung.

Kai Ketturkat hat zum 1. Mai den Kehrbezirk 3 (Arzheim, LD-Südwest, Nordteil Godramstein, westliche Innenstadt) übernommen und folgt auf Daniel Dieffenthaler, der seit Februar einen Bezirk in Neustadt betreut. Christian Walter ist bereits seit Anfang des Jahres für den Kehrbezirks 2 (Dammheim, Horstring, nördliche Innenstadt) zuständig. Er tritt die Nachfolge von Sven Leidner an, der künftig im Kreis SÜW tätig ist. Im Stadtgebiet von Landau sind insgesamt acht Bezirksschornsteinfegermeister tätig. Zu ihren Aufgaben zählen neben den traditionellen Kehrarbeiten auch Energieberatungen bei Sanierungen und Umbauten, das Überprüfen von Heizungen, Abgasanlagen, Feuerstätten und weitere Abnahmetätigkeiten.



Nähere Informationen zu den einzelnen Kehrbezirken in der Stadt Landau und den Ortsteilen können im Kehrverzeichnis unter www.landau.de/formulare/umweltamt eingesehen werden.

Quelle: Stadt Landau