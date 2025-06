Karlsruhe – 12-jähriger stirbt bei Wohnmobilbrand – 47 jährige Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe / Aus der MRN-News Nachbarschaft (ots) Am Samstagsabend geriet ein Wohnmobil im Karlsruher Stadtteil Rintheim in Brand und brannte vollständig aus. Die 47-jährige Fahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik verbracht. Ein weitere im Fahrzeug befindliche Person konnte sich nicht mehr rechtzeitig befreien und verstarb noch am Ereignisort. Wie die Polizei mitteilte kamen bei dem Brand auch zwei Hunde ums Leben.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei der getöteten Person mutmaßlich um den 12-jährigen Sohn der Fahrerin.

Die 47-Jährige befindet sich weiterhin in einem kritischen Gesundheitszustand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken