Heßheim – Verkehrsunfall mit Verletzter Radfahrerin

Heßheim/Rein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 15.06.2025, kam es gegen 12:25 Uhr in Heßheim (L520) zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Radfahrerin und eines Pkw, bei dem eine Person verletzt wurde. Die 65-Jährige Radfahrerin beabsichtigte zum Unfallzeitpunkt die L520, von einem Wirtschaftsweg kommend, zu überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden Pkw. Durch den Versuch nach rechts auszuweichen, kollidierte der 39-Jährige Fahrzeugführer lediglich mit dem Hinterreifen der Radfahrerin. Diese stürzte anschließend und zog sich trotz getragenem Schutzhelm eine Platzwunde im Bereich des Kopfes zu. Der beteiligte Pkw kam aufgrund des Ausweichmanövers von der Fahrbahn ab und nach circa 100 Meter in einer Böschung zum Stillstand. Er blieb unverletzt. Die Radfahrerin wurde anschließend medizinisch versorgt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal