Heppenheim – Bergsträßer Wirtschaftsempfang 2025 in Bensheim – Veranstaltung fand in den Räumen der Sparkasse Bensheim statt – Staatsminister Kaweh Mansoori, Hessi-sches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, übernahm die Keynote – Bergsträßer Wirtschaftsempfang war auch diesmal Forum für Gespräche und zum Netzwerken

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Forum zum Dialog für alle Entscheider aus der Unternehmenslandschaft der Wirtschaftsregion Bergstraße, den Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar sowie aus der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik – das bietet der Bergsträßer Wirtschaftsempfang jedes Jahr aufs Neue. Das diesjährige Event, von der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) geplant und durchgeführt, fand am vergangenen Mittwoch in den Räumen der Sparkasse Bensheim statt. 170 Gäste waren gekommen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Kathrin German. Die Begrüßung übernahmen Bürgermeisterin Christine Klein, Stadt Bensheim, sowie Johannes Erich Schulz, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Bensheim. Ehrengast war Staatsminister Kaweh Mansoori, Hessi-sches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, der seiner Keynote einen Im-puls zur hessischen Wirtschaftspolitik gab. Weitere Beiträge kamen von Landrat Christian Engelhardt, dem Auf-sichtsratsvorsitzenden der WFB, und Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB. „Der Bergsträßer Wirtschaftsempfang ist ein wichtiger Anlass, der die Kraft, die Ideen und das Engagement unse-rer regionalen Wirtschaft sichtbar macht. Die Wirtschaft steht vor gewaltigen Herausforderungen in sehr ungewis-sen Zeiten. In Zeiten, in denen das, was gestern war, heute schon wieder ganz anders ist“, betonte die Bensheimer Bürgermeisterin Christine Klein. Weiter führte die Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse Bensheim aus: „Gera-de in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind die Sparkassen die starken Partner der Unternehmen, weil sie lokal engagiert, krisenfest, verlässlich und an langfristigem Erfolg interessiert sind. Das macht die Sparkassen für Un-ternehmen zu einem entscheidenden Stabilitätsanker.“

„Es ist uns eine große Freude, den Bergsträßer Wirtschaftsempfang dieses Jahr in unserer Hauptstelle begrüßen zu dürfen. Die Sparkasse Bensheim versteht sich als verlässlicher Partner der regionalen Wirtschaft“, betonte Schulz. „Das ist uns eine Herzenssache“, fügte er hinzu. Schulz unterstrich die Wichtigkeit des nachhaltigen Wirt-schaftens, dem die Sparkasse unter anderem bei der Revitalisierung ihres Hauptsitzes in Bensheim nachgekom-men sei, in dem rund 190 Mitarbeitende tätig sind. Darüber hinaus wies er auf den sozialen Auftrag des Kreditinsti-tuts hin, das zahlreiche Vorhaben und Projekte unterstützt und dankte der WFB für ihren Einsatz für die regionale Wirtschaft. „Wir leben in Zeiten großer Herausforderungen. Doch wir leben auch in einer Region, die immer wieder gezeigt hat, dass Wandel nicht lähmt, sondern antreibt. Das liegt auch an der Tatkraft unserer Unternehmerinnen und Unter-nehmer. Als Kreis Bergstraße investieren wir deshalb mit Entschlossenheit und mit Konzept, um bestmögliche Bedingungen für unsere Wirtschaft und für unsere Region zu schaffen. Wir investieren in das, was uns zukunftsfä-hig macht: Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur, Innovation und nachhaltige Lebensqualität“, so Landrat Christian Engelhardt. „Wir wollen vorangehen. Dafür brauchen wir, zum Beispiel bei der Ausweisung neuer Gewerbe- und Wohnflächen, aber auch planerische Spielräume für mehr Entwicklung.“

Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori sagte: „Hessens Wirtschaft kann was! Sie ist leistungsfähig und stark. Trotz der großen aktuellen Herausforderungen seien es die geopolitischen Unsicherheiten, der Fachkräftemangel oder der digitale Wandel in der Wirtschaftswelt, entwickelt sich Hessen überdurchschnittlich. Wirtschaftliche Stärke und sozialer Wohlstand gehören für uns untrennbar zusammen. Für ein zukunftsfestes Hessen fördern wir die Moderni-sierung von Unternehmen mit Mut und Verantwortung. Wir gehen notwendige Standortverbesserungen an. Das bedeutet: Bürokratieabbau, schnelleres Planen und Bauen, Industrietrialog, Investitionsoffensive und faire Löhne. Denn auch sie sind die Basis für eine starke Wirtschaft.“ „Jeden Tag aufs Neue setzen wir uns mit viel Leidenschaft und Elan für die Wirtschaftsregion Bergstraße und besonders die hier ansässigen Unternehmen ein – für ihren Erfolg, ihre Zukunftsfähigkeit und insgesamt für eine positive Entwicklung unserer Region“, so Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB. „Mit dem alljährlichen Wirtschaftsempfang möchten wir nicht nur einen thematischen Impuls geben, sondern der heimischen Wirtschaft, der Politik und Gesellschaft eine Plattform bieten, bestehende Kontakte zu pflegen und neue zu schließen.“ Nach dem offiziellen Teil nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Bergsträßer Wirtschaftsempfang, um bis in den späten Abend bei Fingerfood, Grillspezialitäten und Bergsträßer Wein Gespräche zu führen. Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.