Heidelberg – Vierergruppe geht auf 25-Jährigen los – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu nicht unerheblichem Sachschaden kam es am Morgen des 14.06.2025 in einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Büchner-Straße in Ludwigshafen. Vermutlich durch eine unsachgemäß entsorgte Zigarettenkippe geriet der Balkon der Wohnung eines 35-Jährigen in Brand. Trotz des schnellen Einschreitens von Polizei und Feuerwehr wurden der Balkon sowie die angrenzende Wohnung derart beschädigt, dass die Wohnung