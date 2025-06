Heidelberg – „Stark im Quartier“: Stadt lädt zum BIWAQ-Fest am Mittwoch, 25. Juni, in der Chapel ein – Berufe ausprobieren, Stärken erkennen, Chancen nutzen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit September 2023 setzt die Stadt Heidelberg das Projekt „Stark im Quartier – BIWAQ im Hasenleiser und Emmertsgrund“ um. Ziel des Projekts ist es, die Bewohnerinnen und Bewohner dieser beiden Stadtteile gezielt bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu unterstützen und ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. Vor Ort in den Quartieren erhalten Interessierte schnelle, unkomplizierte Beratung und Unterstützung – etwa bei der Arbeitssuche, beim Deutschlernen, beim Stärken ihrer digitalen Kompetenzen, bei Ausbildungsfragen und vielem mehr.

Einladung zum BIWAQ-Fest in der Chapel

Am Mittwoch, 25. Juni 2025, lädt die Stadt von 14 bis 17 Uhr alle Interessierten herzlich zum großen BIWAQ-Fest in die Chapel in der Südstadt ein. Im Mittelpunkt des diesjährigen Festes steht der „Schnupperkurs Berufe“ – eine praxisnahe Entdeckungsreise in verschiedene Berufsfelder. An zahlreichen Mitmach-Stationen können die Gäste Berufe beispielsweise aus den Bereichen Elektro, Metall, Bau, Handel, Logistik, Medizin und Gastronomie mit eigenen Händen ausprobieren und dabei ganz konkret ihre eigenen Stärken erkennen.

Unternehmen aus Heidelberg sind dabei direkt vor Ort, stellen ihre Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote vor und stehen für Gespräche zur Verfügung. So haben Besucherinnen und Besucher die einmalige Möglichkeit, niedrigschwellig mit potenziellen Arbeitgebenden in Kontakt zu treten – ein wichtiger Schritt auf dem Weg in den Arbeitsmarkt.

„Mit dem BIWAQ-Projekt setzen wir uns als Stadt gezielt für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt ein. Wir schaffen Angebote, die den Menschen ermöglichen, ihre eigenen Stärken zu erkennen und durch die Stärkung ihrer Fähigkeiten ihren individuellen Weg in den Arbeitsmarkt zu finden. Deshalb ist es so wichtig, dass beim BIWAQ-Fest der direkte Kontakt zu Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ermöglicht wird“, betont Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit.

Informationen zu BIWAQ

Gefördert wird das Projekt BIWAQ im Rahmen des Programms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier – BIWAQ“ durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und die Europäische Union (EU) über den ESF Plus.

Für Rückfragen zum BIWAQ-Projekt steht Dr. Caroline Smout im Amt für Chancengleichheit zur Verfügung, Telefon 06221 58-15572, E-Mail Amt16-BIWAQ@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg