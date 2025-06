Heidelberg – Radfahren für die Gesundheit und das Klima: Stadtradeln startet am Montag, 23. Juni

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Gemeinsam Radeln für Gesundheit, Klima und Umwelt: Am Montag, 23. Juni 2025, startet wieder das Heidelberger „Stadtradeln“. Dabei sollen die Radfahrenden in ihren Teams möglichst viele Rad-Kilometer für ihre Stadt sammeln. Die Aktion dauert in diesem Jahr in Heidelberg bis Sonntag, 13. Juli 2025.

Wie kann man beim Stadtradeln mitmachen?

Teilnehmen können alle, die in Heidelberg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören sowie

eine Schule oder eine Hochschule besuchen. Beim Stadtradeln fährt man in Gruppen:

Radfahrende können sich online registrieren, damit treten sie dann entweder einem

bestehenden Team bei oder sie können auch selbst ein Team gründen. Alle Fahrten mit dem Rad

können dann erfasst werden, beispielsweise der Weg zur Arbeit, in die Schule oder den

Kindergarten, zum Einkaufen und natürlich Radtouren. Auch Fahrten außerhalb des Stadtgebiets

zählen als gefahrene Kilometer. Die Strecken können sowohl händisch eingetragen als auch mit

der Stadtradeln-App automatisch erfasst werden. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden sich online unter www.stadtradeln.de/heidelberg.

Gemeinsame Fahrten im Lastenrad, Fahrradsitz oder Anhänger zählen mehrfach

Die Kilometer von Fahrten mit Personenmitnahme im Lastenrad, Fahrradsitz oder Anhänger können dabei sowohl bei der radelnden als auch bei der mitfahrenden Person eingetragen werden. Das ist erlaubt, denn diese Person könnte auch auf anderem Wege zum Zielort kommen. Es ist davon auszugehen, dass an dieser Stelle zusätzliche CO₂-Emissionen vermieden werden, die in den Ergebnissen berücksichtigt werden sollten. Antworten auf weitere häufig gestellte Fragen rund ums Stadtradeln sind online zu finden unter www.stadtradeln.de/faq.

Auch in diesem Jahr wieder Preise für Schulen

Für die ersten drei Schulen sowie die erfolgreichste Grundschule im Stadtgebiet hat die Stadt Heidelberg jeweils 200 Euro als Preisgeld ausgelobt. Es lohnt sich also umso mehr, gemeinsam in die Pedale zu treten. Die Preisübergabe findet voraussichtlich am Dienstag, 22. Juli 2025, um 15 Uhr mit Mobilitätsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain im Heidelberger Rathaus statt.

Hintergrund

Stadtradeln ist eine jährliche, bundesweite Aktion, bei der Bürgerinnen und Bürger innerhalb von 21 Tagen möglichst viele Fahrradkilometer sammeln, um Klimaschutz und nachhaltige Mobilität zu fördern. Die Aktionszeiträume legen die Kommunen individuell zwischen Mai und September fest. Organisiert wird Stadtradeln vom Klima-Bündnis, einem Netzwerk europäischer Städte für Klimaschutz.

Quelle: Stadt Heidelberg