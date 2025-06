Heidelberg – Führung: “Stille Höfe und verborgene Gärten”

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelbergs Altstadt am Wochenende: Menschenmassen schieben sich durch die Hauptstraße, bevölkern Cafés und Plätze, gönnen sich kaum einen Blick in die Seitenstraßen. Dabei ist es möglich, dem Trubel der Touristenmetropole zu entfliehen und – mitten in der Altstadt – absolute Ruhe und ein fast dörfliches Idyll zu erleben. Wie das geht? Nehmen Sie an der Führung “Stille Höfe und verborgene Gärten” teil und erleben Sie es selbst. Hierzu haben Sie die Wahl zwischen zwei Terminen: Samstag, 21.06. oder Freitag, 18.07. jeweils von 18:00 bis ca. 19:45. Führer ist in beiden Fällen Sebastian Klusak. Teilnahmegebühr: 10,00 € (Erwachsene) bzw. 6,00 € (Kinder bis 14 J.). Der Treffpunkt wird nach Anmeldung bekanntgegeben. Diese ist nötig, und zwar bis Mi, 18.06. unter dem Link https://erwachsenenbildung.ekihd.de/stadtgeschichte-und-kultur-erfahren/ Unser Tipp: Kamera nicht vergessen.

Stadtgeschichte und Kultur erfahren – Erwachsenen- und Familienbildung Heidelberg

Hermann Maas war ein Heidelberger Pfarrer, der sich während des Nationalsozialismus u.a. für jüdische Mitbürger:innen einsetzte. Bei dieser Führung geht es um die Biografie von Maas (Bild rechts), wer seine Helfer:innen waren und was wir heute von ihm lernen können. erwachsenenbildung.ekihd.de

Quelle: Evangelische Kirche in Heidelberg (Stadtkirchenbezirk) – Evangelische Erwachsenen- und Familienbildung –