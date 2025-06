Grünstadt – Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stürzt

Grünstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 19-Jähriger befuhr am Samstag (14.06.25) gegen 23:45 Uhr die Weinstraße in Richtung Asselheim. Kurz vor der Bahnunterführung sei er mit seinem Vorderreifen an den Bordstein geraten und infolge dessen gestürzt. Der Heranwachsende verletzte sich bei dem Sturz leicht, an seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Aufgrund von Alkoholgeruch führte der junge Mann freiwillig einen Atemalkoholtest durch, welcher 0,72 Promille anzeigte. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis für das weitere Verfahren beweiserheblich ist.

Quelle: Polizeiinspektion Grünstadt