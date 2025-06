Frankenthal – Verkehrsunfall zwischen zwei Kleinkrafträdern

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 15.06.2025, gegen 17:20 Uhr befuhr ein 17-Jähriger Rollerfahrer den Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal, als ein weiterer Rollerfahrer von einem angrenzenden Parkplatz in den fließenden Verkehr einfuhr und hierbei die Vorfahrt missachtete. Im Rahmen des Zusammenstoßes beider Fahrzeuge erlitt der 56-Jährige stark blutende Wunden im Bereich des Schienbeins. Diese wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch erste Polizeikräfte versorgt. Sein Roller war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der 17-Jährige Rollerfahrer verblieb unverletzt. An seinem Roller entstand lediglich Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankentha