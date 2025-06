Frankenthal – Seniorenbüro organisiert Tagesausflüge nach Hertlingshausen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Für in Frankenthal wohnende Senioren bietet das Seniorenbüro der Stadt Frankenthal zwischen Montag, 7. und Freitag, 11. Juli täglich Tagesausflüge ins Schullandheim der Stadt Frankenthal in Hertlingshausen an. Die Fahrten starten jeweils um 10 Uhr, die Teilnehmer werden an einer Bushalte-stelle in der Nähe der eigenen Wohnung abgeholt und am Abend wieder dort abge-setzt. Erst nach Eingang der Anmeldungen können die Tagesausflüge organisiert werden, das heißt die finale Busroute wird erst dann festgelegt. Wer teilnehmen möchte, sollte sich also zunächst die gesamte Woche freihalten. Rollatoren und zu-sammenklappbare Rollstühle können mitgenommen werden.

Die Verpflegung vor Ort – Mittagessen, Kaffee und Kuchen – wird vom Schulland-heim übernommen. Die Rückfahrt erfolgt gegen 17 Uhr. Begleitet werden die tägli-chen Fahrten jeweils von zwei Senioren, die auch die Tagesgestaltung vor Ort übernehmen, und einem Erste-Hilfe-Helfer. Die Kosten für einen Ausflugstag betragen pro Person 25 Euro, die vor Ort zu entrichten sind. Inhaber der Frankenthaler Ermäßigungskarte und Bezieher von Grundsicherung zahlen 10 Euro.

Eine Anmeldung ist telefonisch von montags bis donnerstags von 8.30 bis 13 Uhr unter 06233 89 563 oder per E-Mail an brigitte.sauer@frankenthal.de möglich.