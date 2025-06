Dielheim – BAB 6 – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 23-jähriger Motorradfahrer wurde am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A 6 bei Dielheim schwer verletzt. Der 23-Jährige war mit seinem Kraftrad gegen 16.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Auf bislang unklarer Ursache geriet das Motorrad ins Schlingern und der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art seiner Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor. Das Motorrad wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen in Richtung Heilbronn vorübergehend blockiert. Hierdurch ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim