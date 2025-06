Schönbrunn – Motorradunfall auf K4105 – 44-jähriger Fahrer schwer verletzt

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am gestrigen Samstag gegen 10:40 Uhr kam ein 44-jähriger Motorradfahrer auf der K4105 zwischen Moosbrunn und Hirschhorn am Neckar in Fahrtrichtung Hirschhorn alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und verunglückte schwer.

In einer steil abfallenden Rechtskurve verlor der Mann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Honda, geriet nach links auf den Grünstreifen, blieb an einem Leitpfosten hängen und prallte anschließend gegen einen Sandstein. Das Motorrad wurde durch den Aufprall in die Luft geschleudert und rutschte die angrenzende Böschung hinunter. Der Fahrer blieb schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt am Fahrbahnrand liegen und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Die K4105 war zur Unfallaufnahme und Bergung bis etwa 13:50 Uhr voll gesperrt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen