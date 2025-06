Rhein-Pfalz-Kreis – Frauenfahrt nach Wiesbaden mit Besuch des Frauenmuseums und Stadtrundgang

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Mutige Frauen: Eine Spurensuche

Die Gleichstellungsbeauftragte des Rhein-Pfalz-Kreises und die

Kreisvolkshochschule laden für Donnerstag, 11. September, zu einer ganztägigen

Fahrt für Frauen nach Wiesbaden ein. Dabei stellen eine Museumsführung und ein

Stadtrundgang die Leistungen zahlreicher Frauen in den Fokus.

In Wiesbaden gibt zunächst eine 90-minütige Führung durch das Frauenmuseum

Wiesbaden (fmw) tiefergehende Einblicke in das Wirken und die Leistungen von

Frauen in Kunst, Geschichte, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur. Seit über 40

Jahren macht das fmw in einer Dauerausstellung und wechselnden

Sonderausstellungen die Leistungen von Frauen sichtbar, erzählt ihre Geschichten

und Perspektiven.

Unter dem Motto „Mutige Frauen-Spurensuche in der Stadt“ folgt nachmittags ein 90-

minütiger Stadtrundgang den Lebenswegen unterschiedlicher Frauen, die in

Wiesbaden Spuren hinterließen. Ihre Visionen und Leistungen nehmen Gestalt an,

wenn die Teilnehmerinnen der Zahnärztin und Frauenrechtlerin Dr. Anna von

Doemming, der Luftfahrerin und Unternehmerin Käthe Paulus oder der Herzogin

Pauline von Nassau begegnen.

Abfahrten: 7.30 Uhr in Speyer, Busbahnsteig 1 am Hauptbahnhof, und 8 Uhr in

Ludwigshafen, Busbahnhof am Hauptbahnhof. Die Rückfahrt erfolgt jeweils zu den

Ausgangsorten.

Diese Studienfahrt ist ein Angebot für Frauen und findet in Kooperation mit der

Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Pfalz-Kreises, Kornelia Tildmann, statt.

Aufgrund der finanziellen Beteiligung der Gleichstellungsstelle kann die Fahrt zum

Preis von 65 Euro angeboten werden. Ein gebührenfreier Rücktritt ist bis zum 14.

August möglich. Kursnummer: J908090Z03. Anmeldungen online unter www.vhs-

rpk.de oder schriftlich bei der vhs Geschäftsstelle, Martha Ackermann-Schneider,

Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen, Tel. 0621/5909 3421 (Mo bis Do, vormittags),

E-Mail: martha.ackermann-schneider@rheinpfalzkreis.de

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis