Ludwigshafen – „Raus aus dem Alltag – einfach mal die Seele baumeln lassen”

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Caritaszentrum und katholische Pfarreien bieten zum vierten Mal „Ein Tag Urlaub in LU” an – Anmeldung ab sofort möglich

Die katholischen Pfarreien Hl. Edith Stein, Hl. Katharina von Siena und Hll. Petrus und Paulus laden gemeinsam mit dem Caritas‑Zentrum Ludwigshafen im Spätsommer bereits zum vierten Mal Senior*innen ab 65 Jahren zu einem erholsamen Urlaubstag in der eigenen Stadt ein. Unter dem Motto „Raus aus dem Alltag – einfach mal die Seele baumeln lassen!” erwartet die Gäste ein buntes Programm mit Frühstück, Kreativ‑ und Musikangeboten, gemeinsamen Gebeten sowie Workshops. Die Urlaubstage finden am 13. August in Pfarrzentrum St. Michael in Maudach, am 20. August im Pfarrzentrum St. Albert in der Pfingstweide und am 10. September in Gemeindezentrum Hl. Geist in Ludwigshafen-Süd statt. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Raus aus dem Alltag, die Seele baumeln lassen, sich mit anderen treffen, lachen, singen, sich verwöhnen lassen – all das erwartet die Urlauber vor der eigenen Haustür. Ein Angebot, das passgenau die Bedürfnisse der Senior*innen trifft, locket die dritte Auflage des Urlaubstages im vergangenen Sommer doch über 100 Personen an. Diese genossen es sichtlich, einen Tag lang verwöhnt zu werden und nahmen mit Begeisterung an den Kreativ- und Musikangeboten teil. „Vielen Dank! Es war so schön! Bis nächstes Jahr!” – Diesen Satz hörten die Organisator*innen an allen drei Urlaubstagen – und so war schnell klar: Auch 2025 gibt es wieder eine Auszeit für Senior*innen.

„Urlaub ist für das körperliche, als auch für das geistige Wohlbefinden besonders wichtig. Urlaub bildet, schafft soziale Kontakte, man tankt neue Kraft und Energie für den Alltag”, sagt Claudia Möller-Mahnke vom Caritas-Zentrum Ludwigshafen, die das Angebot in diesem Jahr bereits zum vierten Mal organisiert. Dabei komme es gar nicht darauf an, dass man weit weg verreise: „Es geht vielmehr darum, sich bewusst Zeit für sich zu nehmen, sich auf neue Erfahrungen einzulassen, neue Menschen kennenzulernen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen”.

Die Urlaubstage beginnen mit einem gemeinsamen Frühstück um 09.00 Uhr und enden gegen 15:30 Uhr bei einem abschließenden Kaffee. Zwischen den Mahlzeiten haben die Gäste die Möglichkeit, mit anderen Urlauber*innen zu plaudern, zu singen, zu basteln, zu beten oder an interessanten Workshops teilzunehmen. „Anmeldungen sind für alle drei Tage möglich, doch sind die Plätze begrenzt”, erläutert Claudia Möller-Mahnke. Die An- und Abreise ist individuell zu organisieren.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Tag. Eine Anmeldung ist ab sofort in den Pfarrbüros der beteiligten Pfarreien möglich. Der Anmeldeschluss für den Urlaubstag in Maudach und der Pfingstweide ist der 30. Juli 2025, für Ludwigshafen-Süd der 13. August. (ako)

Bild (Caritas-Zentrum): Kreativangebot in St. Albert bei „Ein Tag Urlaub in LU” 2024

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen