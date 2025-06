Ludwigshafen – PURE LUST AM LEBEN

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – der Arbeitskreis Christlicher Kirchen Ludwigshafen (ACK) lädt am Sonntag, den 22. Juni 2025, um 11:30 Uhr zu einem besonderen ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto „Pure Lust am Leben” ein. Der Gottesdienst findet in ungewöhnlicher, aber bewusst gewählter Umgebung statt: im Autoskooter auf dem Pfalzfest, das auf dem Parkplatz der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen veranstaltet wird. Mitten im bunten Treiben des Festes setzen die christlichen Kirchen der Stadt damit ein sichtbares Zeichen für Lebensfreude, Gemeinschaft und gelebten Glauben im Alltag.

Der ACK Ludwigshafen besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Protestantischen Kirche, der Katholischen Kirche, der Griechisch-Orthodoxen Kirche, der Baptisten-Gemeinde sowie der Mennoniten-Gemeinde. Die Veranstalter laden Menschen aller Konfessionen und Glaubensrichtungen herzlich ein, gemeinsam zu feiern, innezuhalten und sich inspirieren zu lassen. Der Eintritt ist frei.

Quelle: ACK