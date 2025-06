Landau – Campingtoiletten umweltgerecht entleeren

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Camping liegt weiter im Trend:

Mit knapp 42,9 Millionen Gästeübernachtungen verzeichneten Deutschlands Campingplätze 2024 einen

neuen Rekord, wie das Statistische Bundesamt zum Start der Campingsaison mitteilt.

Auch in Landau machen derzeit viele Urlauberinnen und Urlauber mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen Station.

Wer mit dem eigenen Camper unterwegs ist, sollte bei der Entsorgung der Chemietoilette auf eine fachgerechte Handhabung achten. Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) informiert über passende Angebote vor Ort. „Wir möchten Reisende dabei unterstützen, ihre sanitären Abwässer umweltgerecht zu entsorgen – und so gemeinsam die Natur schützen“, erklärt Sigrid Weisenbach, stellvertretende Leiterin der Abwasserabteilung beim EWL.

Zwei sichere Wege für die Entsorgung in Landau

Die von der Stadtholding Landau betriebenen Wohnmobil-Stellplätze am Freizeitbad La Ola (Horstring 2) verfügen

über eine offizielle Entsorgungsstation. Sie steht ausschließlich Übernachtungsgästen zur Verfügung. Ergänzend bietet der EWL auf seiner Kläranlage in Landau-Mörlheim eine weitere Möglichkeit zur fachgerechten

Entleerung an – unabhängig davon, ob man aktuell auf Reisen ist oder gerade zurückkehrt. Der Service ist kostenlos, eine

vorherige Anmeldung genügt.



Kein Platz für Chemikalien im Gulli

Die Entleerung über Straßengullys ist verboten. Denn diese sind teilweise an das Regenwassersystem angeschlossen mit

direkter Einleitung in Bäche oder Gräben. Chemietoiletten enthalten Zusätze, welche durch Tenside und Salze Gerüche mindern und Feststoffe schneller zersetzen. Zwar gibt es mittlerweile auch biologisch abbaubare

Sanitärzusätze, die mehr Umweltfreundlichkeit versprechen, dennoch bleibt die Entsorgung von Toilettentanks

über den Gulli oder in der Natur untersagt.

Ganz anders verhält es sich bei der heimischen Toilette: Wer den Inhalt der Campingtoilette dort entleert, handelt

korrekt. Denn dieser Weg führt sicher in die Abwasserreinigung.

Info

Die Kläranlage in Landau-Mörlheim ist Montag bis Donnerstag von 7:00 bis 15:30 Uhr und freitags bis 12:00 Uhr erreichbar.

Anmeldung und Rückfragen unter Tel. 06341 13-8680.

Quelle: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau