Klingenmünster – Fahrt unter Alkoholeinfluss endet in Gewahrsam – Fahrer beleidigt und bedroht Polizeibeamte

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am gestrigen Samstag gegen 10:40 Uhr kam ein 44-jähriger Motorradfahrer auf der K4105 zwischen Moosbrunn und Hirschhorn am Neckar in Fahrtrichtung Hirschhorn alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und verunglückte schwer. In einer steil abfallenden Rechtskurve verlor der Mann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Honda, geriet ...