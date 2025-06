SÜW – Ein halbes Jahrtausend Schulgeschichte: Schulzentrum Bad Bergzabern gibt feierlichen Auftakt ins Festjahr – Mozarts Krönungsmesse in Wissembourg und Bad Bergzabern

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern feiert dieses Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: 500 Jahre! Denn die Geschichte des Gymnasiums im Schulzentrum geht tatsächlich zurück bis auf die

Gründung einer Lateinschule im Jahr 1525.

Mit zahlreichen Veranstaltungen feiert die Schulgemeinschaft zusammen mit Gästen in den nächsten Monaten daher das halbe Jahrtausend. Als erstes steht ein großes Jubiläumskonzert mit klassischer Musik auf dem Festprogramm: am

Samstag, 21. Juni, in der Abteikirche Saint-Pierre-et-Paul im französischen Wissembourg sowie am

Sonntag, 22. Juni, in der Marktkirche in Bad Bergzabern. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, der Eintritt ist

frei.

Ein Projektchor und ein Projektorchester aus Mitgliedern der Schulgemeinschaft und vielen Ehemaligen

wird Mozarts Krönungsmesse darbieten. Solistinnen und Solisten sind Franziska Hauptmann (Sopran),

Lea Becker (Alt), Lukas Grimm (Tenor) und Orlando Schenk (Bass). Weitere Werke von Mozart, dazu

auch von Bach, Paganini und anderen werden von Silas Schaubhut und Lukas Grimm an der Orgel,

Leander H. Resch (Violine) und Gillian Hasa (Oboe) präsentiert.

Das Konzert steht unter der Leitung von Wolfram Müller. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße